"La bicicleta está a la orden del día "

Salvador Di Stefano - Analista financiero, hablo en Feinmann 910, escucha la entrevista !









-"Yo diría que si la brecha de los dólares está en el 15 por ciento, te están haciendo precio. La gente puede hacer negocio, compras dólar oficial, lo vendes al dólar bolsa y te quedas con la diferencia"



-"Viene la bicicleta con todo, se reactivan las cuevas financiera. El dólar cabeza chica es el del 2001, hay que tener cuidado"



-"Se pueden comprar letes y pagar impuestos a la seguridad social. Me hace acordar a los '80"



-"Hay pánico e inestabilidad social, yo le diría a la gente que se quede tranquila y tenga en claro que quiere hacer con el dinero"



-"Yo le diría a la gente que si quiere comprar dólares lo haga el viernes, porque se pusieron tantas trabas que la situación será mejor, no lo dejaría a fin de mes. Lo más importantes es comprar bienes no billetes"

