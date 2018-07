Sobre esta Exposición Rural:



"Tienen muy linda ubicación, ven la pista, mucho público, es un lugar que conozco y bien, hay un gran entusiasmo en todo lo que se está haciendo, sobre todo a partir de las exportaciones, saliendo de lo grueso de los granos y la carne, el tema son las economías regionales, luego de 10 años volvimos a exportar mandarinas a Brasil, eso significa empleo en la zona del litoral, la carne patagónica a Japón, estamos exportando maní, 1000 millones de dólares por año. Por primera vez estamos vendiendo miel fraccionada a Brasil, valor agregado, enfrascarla y ponerle marca".



Sobre lo mal que lo pasa el asalariado en la Ciudad:



"Es entendible todo, per o como muchas veces las crisis van de la Ciudad a las Provincias ahora la bonanza viene de las Provincias a la Ciudad. A partir de la producción de alimentos, no solo, la minería, el turismo también, récord absoluto de turismo extranjero, eso genera empleo genuino no forzado".



Referido a que Macri no hará el discurso inaugural sino Gabriela Michetti:



"El Presidente va a venir dentro de un rato. Va a ser la primera vez que va a hablar una mujer en el discurso oficial de inauguración, Macri en un rato va a recorrer todo, luego se va al BRICS, socios comerciales muy importantes. LO de Japón no es casualidad, es fruto del trabajo de varios Ministerios, la invitación al Primer Ministro y el viaje de Macri. Ojalá esto tenga la misma consecuencia".





Acerca de que Macri está mejor visto en el exterior que en Argentina:

"Estaría bueno darse una vuelta por el interior para ver lo que sucede,k veníamos creciendo 7 trimestres seguidos, adecuando gastos, pero pasó lo que pasó, la tasa internacional, por suerte estuvimos rápido de reflejos para ir al FMI y financiar lo que viene, ahora tenemos la oportunidad de bajar el déficit fiscal, una tarea de todos, todos deben hacer su aporte para bajar el déficit, cumplir las metas que nos pusimos para que baje la tasa de interés a partir de tener un Estado normal en lo que a tamaño se refiere, eso significa crédito para todos".



Acerca de las retenciones:



"No está previsto que haya cambios, la exportación creció este año gracias a la baja de retenciones y acomodar el tipo de cambio, se están reabriendo frigoríficos que habían cerrado en el Gobierno anterior, ese es el camino."



Sobre la necesidad de trenes:



"Está en funcionamiento, el Presidente inauguró 500 kilómetros de vías en el norte, no es contra nadie, es complementario, en distancias largas el ten es imbatible, lo mismo las hidrovías, en la Ciudad el camión en imbatible, son complementarios".



Referido a si van a querer igualar precios internos a precios externos:



"En el caso de la carne es un ejemplo, es lejos el alimento más barato de Argentina hoy, cuando más se exportan algunos cortes el resto queda acá. Hay gran oferta de carne, hay cantidad y calidad, por eso aumentó menos que al inflación. El pan subió mucho pero la harina representa solo el 11%, el resto es alquileres, inflación y otras cosas".



Acerca de si puede haber cambios en el Gabinete:



"No tengo conocimiento, igual es una decisión del Presidente".



Sobre si puede pasar a ser Secretaría su Ministerio:



"No puedo opinar de eso y no tengo conocimiento de que se esté trabajando en eso. Sí estamos racionalizando el Ministerio, bajamos de 20 a 8 subsecretarías, devolvimos el alquiler de dos edificios innecesarios, redujimos el malgasto de la plata de los contribuyentes".



Referido a si Cambiemos es un partido libre de corrupción:



"Sí, también está la Justicia y la oficina anticorrupción, tiene que caerle todo el peso de la ley."



Acerca de si igual debe ser con María Eugenia Vidal:



"Nadie está por encima de la ley y todos deben responder ante la Justicia".



Sobre los aportantes truchos de campaña:



"Si se prueba que tenga la consecuencia que tenga que tener, es el cambio, estaría bueno que la Justicia actúe en tiempo real".

Reviví el audio:

Luis Miguel Etchevehere - Agroindustria de la Nación.mp3