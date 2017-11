Jaime Durán Barba analizó anoche el contundente triunfo de Cambiemos en las elecciones del último domingo. Habló de la actuación del oficialismo en la provincia de Buenos Aires, la campaña de Cristina Kirchner y se refirió también al caso Maldonado.





"La campaña de la provincia (de Buenos Aires) probablemente fue la más difícil que enfrenté en toda mi vida", dijo el principal consultor del gobierno, que ostenta 40 años de trayectoria. "En la última encuesta de junio perdíamos 26 a 33, era gravísimo", graficó y agregó que remontar esos siete puntos en pocos meses "era casi imposible".





En este marco, destacó que la campaña en la provincia estuvo "maravillosamente conducida" por la gobernadora María Eugenia Vidal y señaló que, a pesar de ser figuras "poco llamativas si se hace un análisis tradicional", los postulantes del oficialismo "fueron geniales".





Por otra parte, el asesor dijo que Cristina Fernández de Kirchner "no era una candidata fácil de vencer" y explicó: "Tiene méritos, no es ninguna caída. Sabe hablar, sabe moverse, tiene unos dotes histriónicos enormes".

Al mismo tiempo, señaló algunos errores en la campaña de la expresidente, que en diciembre regresará al Senado. "Apareció como candidata del PRO, modesta, con gente común subiéndose al escenario y a poco le salió su naturaleza, era otra vez autoritaria y vertical", analizó. Y agregó: "Una campaña debe tener estrategia, una ruta, no puede empezar desperonizando al campaña y terminar cantando la marcha peronista".





La última semana de campaña, contó, no fue fácil. "Los estudios hablaban de una diferencia de tres o cuatro puntos. Se podía ir todo al diablo, había mucha tensión", recordó.





El analista destacó que la aparición del cuerpo de Santiago Maldonado el martes previo a la elección "provocó indignación" pero esa sensación no se trasladó a las urnas.





Al hablar del caso del joven que fue buscado durante más de dos meses, Durán Barba sostuvo que "en la sociedad del futuro no puede nadie pensar que pueda haber una desaparición forzada. Ese concepto, que nosotros lo tuvimos de jóvenes porque vivimos la dictadura, no está en la cabeza de Macri y de esta nueva generación. Hoy ya no pasa, no es pensable, no existe", insistió.





Consultado sobre las críticas que la familia Maldonado le hace a la administración de Mauricio Macri desde que desapareció el joven, el consultor opinó que "la ideología" de los familiares "la iba a llevar a estar enojado con el gobierno siempre".





"Cuando yo militaba en la izquierda pensaba lo mismo. Todo lo que hacía el Gobierno estaba mal y no les iba a decir nunca la verdad. Es una lógica que existe en personas que son militantes. No creo que era fácil llegar a una buena relación. Tienen puntos de vista distintos", concluyó.





"(Al ganar) me emocioné mucho y María Eugenia (Vidal), que es una dirigente excepcional, me invitó a subir. No me alivié hasta ver los números. Los candidatos de María Eugenia no eran espectaculares, pero eran geniales. Su trabajo fue muy bueno, poco llamativo para los que hacen un análisis tradicional", cerró.