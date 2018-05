Martín Redrado - Economista 21-05.mp3

"Este es un Gobierno que escucha y corrige, cuidado con el prueba y error. No están dando macro- economía en la Di Tella, sino que están haciendo economía política con 42 millones de argentinos en el medio, por eso hay que tener menos errores."-"Nicolas Dujovne es un excelente profesional y el mayor desafío es coordinar siete ministerios, había coordinación, la clave es que haya reordenamiento de las variables económicas, no podemos tener un gasto público que crezca al 18 por ciento, la inflación."-"Ahora tenemos que ver el contenido del préstamo de stand by, los compromisos que plantea el Fondo. Hay que plantear un programa fiscal consistente. Los incentivos deben ser impositivos, arancelarios para l os que quieren dar empleo a nuestro país. Necesitamos premiar al que desarrolla, para que no sea sólo un ajuste fiscal. El programa debe ser solido y creíble"-"La economía no se puede ver en una sola parte, se tiene que ver la recaudación y el gasto público, la economía argentina no puede tener una carga tributaria tan fuerte"-"Hay que transparentar las obras públicas, mejorar el gasto pero con un trabajo de crecimiento."