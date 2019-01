"La competencia no es mala palabra, el negociado sí. No hay un monopolio de Intercargo.Es llamativo... (se corta la comunicación)



-"Cualquier empresa se puede auto-preste el servicio de rampa. Lo que nos preocupa es que Aerolíneas nos dijo que se presentarán para dar el servicio de rampa, en Ezeiza y Aeroparque, no en el interior de país."



-"Hay empresas vinculadas a funcionarios del gabinete que hacen negocios con Flybondi, la empresa está vinculada a Mario Quintana y uno de los directivos es Walter Beltramo, el hi jo del Jefe de prensa de la Fuerza Aérea, que estuvo preso por SW."



-"Luego quieren traer una empresa española, sólo para Ezeiza y Aeroparque que es de Intercargo"



-"Se creó una comisión para evaluar el tema de rampas donde sólo hay funcionarios del Gobierno."



- Harán alguna presentación formal: "Hoy tenemos una reunión para evaluar ese tipo de denuncia."



- Sobre el valor del servicio de rampa: "No sabemos cuál es el valor. Haremos una presentación en la Justicia sobre que es un negociado"



-"El personal cobra un promedio de 32 mil pesos."



Mariana Contartessi, columnista: "Hoy le autorizaron un aumento a Intercargo."



-"Me parece bien que se investigue la relación entre las empresas low cost y los funcionarios del Gobierno."





