"La Conmebol inventó el silenciador de pistolas, el VAR"

El conductor arrancó su columna de opinión con el folklore."El mejor día de su vida tienen ustedes, en la final y esperando la transmisión, gasten todo lo que tienen que gastar" manifestó. Sin embargo advirtió que si la cosa se llega a dar vuelta, que se la banquen.





Sobre la parte seria de su editorial, Fantino elogió al técnico y al equipo de River: "Ustedes creen que yo como hincha de Boca no puedo reconocer que tienen un gran equipo, tienen un envidiable equipo". A la vez, se refirió a Gallardo cuando ingresó al vestuario en el entretiempo. "yo no voy a andar vigilanteando si bajo el técnico. Si a mi me pasa lo mismo, yo bajo al vestuario".





Por último Alejandro Fantino cerró su editorial con lo preocupante, una advertencia y con una pregunta: "Ayer penal para River, fue penal, pero ¿Por qué tan atento el VAR? Ni Scocco pidió el penal. Yo mismo haría una presentación judicial".





"Metete Angelici, hoy River tiene mucho poder en la Conmebol", agregó.





Reviví el audio: