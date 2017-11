Horacio Rodriguez Larreta, Jefe de Gobierno porteño, concurrió a los estudios de Radio La Red junto a Juan Ignacio Maquieyra, secretario de Vivienda de la Ciudad. Ambos fueron entrevistados por Luis Majul en el programa Majul 910.





Sobre el caso Santiago Maldonado, Larreta expresó: "Es un tema que nos preocupa mucho a todos, es gran prioridad para toda la Argentina encontrarlo con vida, la justicia está avanzando en la investigación, el Gobierno apoya la investigación."





En cuanto a la acción del Gobierno en el caso y las criticas a Patricia Bullrich afirmó: " Marcos Peña es voz autorizada y dijo que desde el primer día se investiga todo y que no se descarta ninguna hipótesis."





Majul insistió en la posición del Gobierno: "En La Cornisa la Ministra de Seguridad hizo hincapié que Gendarmería no tenía nada que ver"; y Larreta aclaró: "En este país somos inocentes hasta que no se demuestre lo contrario, pero también Bullrich dijo que se iba a investigar todo, ese fue el mensaje del Gobierno, pero el que investiga es la justicia. En estos días se vieron avances."



También se habló del aprovechamiento político del caso: "Si hubo aprovechamiento político de Cristina Fernández en una iglesia con la foto de Santiago, me chocó porque es aprovechamiento político partidario en medio de una elección."



Y la conversación derivó en la Movilización por Maldonado que terminó en represión policial: "En términos generales la policía actuó bien, no hubo problemas en la manifestación, al final se dio la violencia, la policía neutralizó la violencia". Y aclaré que: "No hubo servicios."