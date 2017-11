En su editorial del lunes por Radio La Red, Luis Majul habló del uso irracional de las redes sociales y del extremismo con que la gente opina.

Todo surgió cuando el conductor de La Cornisa confesó que mientras producía el programa de televisión, las redes sociales se llenaron de críticas por haber invitado a Felipe Solá a su programa, para participar del debate sobre el caso Maldonado.

Entonces, surgió el comentario: "Abran la cabeza. Se trata de escuchar aún a los que no piensan como uno".

Y concluyó su editorial: "Basta de intolerancia, yo por lo menos, en los espacios donde estoy conduciendo no la voy a permitir. Y más que permitir, no me voy a dejar correr".

Escuchá toda la editorial de Luis Majul:

Editorial de Luis Majul 11-9-2017