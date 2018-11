La decisión que sorprendió a todos: el ex River se retiró

El actual arquero titular de Instituto de Córdoba, Julio Chiarini, anunció este lunes por la noche su retiro de la actividad como futbolista profesional a los 36 años, por sentir que no encontró su mejor nivel desde su vuelta al club cordobés en agosto pasado.

"No me siento bien en el arco, no me siento en plenitud. Me cansé y quiero empezar otra vida. Creo que es el momento justo porque Instituto está fuerte. No tengo pensando qué me gustaría hacer", lanzó el ahora ex jugador.

El guardavallas tuvo paso por el River Plate de Marcelo Gallardo, entre 2014 y 2016, aunque no tuvo continuidad, primero por la presencia como titular de Marcelo Barovero, y luego por no tener buenos rendimientos, cuando le tocó defender el arco del club 'millonario'.

El futbolista nacido en Oliva comenzó su carrera en Cambaceres (2003-04), y luego continuó su carrera en Huracán de Comodoro Rivadavia (2004-06), Guillermo Brown de Puerto Madryn (2006-07), Luján de Cuyo (2007-08), Juventud Unida Universitario San Luis (2008), Alumni de Villa María (2008-09), Instituto (2009-14), River (2014-16), Sarmiento de Junín (2016-17), Tigre (2017-18) e Intituto (2018).