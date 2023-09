La desafortunada publicación de Erling Haaland que causó un enorme revuelo en las redes sociales

Con Erling Haaland como figura central, la Selección de Noruega busca consolidarse en las Eliminatorias Europeas para asegurar su participación en la Eurocopa 2026. Sin embargo, durante la preparación para su enfrentamiento contra Georgia en la sexta jornada del Grupo A, el candidato al Balón de Oro cometió un desafortunado error al publicar un tuit que desencadenó una ola de críticas.

image.png

Haaland escribió "AIRling" en su cuenta de Twitter, acompañado de un emoji de avión y la bandera de Noruega, además de adjuntar una imagen suya controlando el balón en el aire. Su intención era jugar con las palabras "air" (aire) y "airlines" (aerolíneas en español) haciendo referencia a su nombre. No obstante, no se percató de que estaba publicando esto en el aniversario del trágico atentado a las Torres Gemelas en Estados Unidos, ocurrido exactamente 22 años antes.

haaland4.jpg

Varios usuarios notaron que no era el momento adecuado para compartir un mensaje de ese tipo. Algunos de los miles de comentarios que recibió expresaron su desaprobación, como: "Es inapropiado hacer un tuit sobre aviones en este día", "No creo que sea apropiado hablar de vuelos y aviones hoy", "Creo que eligió el peor día posible para esto", "Parece que no tiene sensibilidad hacia la fecha", entre otros.

La oferta del siglo en el fútbol: el Manchester City tomó una decisión por Erling Haaland

En una audaz movida destinada a mantener a una de las estrellas más brillantes del fútbol europeo, el Manchester City ha iniciado una campaña para asegurar la continuidad de Erling Haaland en el Etihad Stadium. El club inglés está dispuesto a hacer una oferta que podría sacudir los cimientos del mercado de transferencias y dejar atónitos a propios y extraños.

La temporada actual ha visto a Erling Haaland emerger como una fuerza imparable en el ataque del Manchester City, y los dirigentes del club están ansiosos por asegurar su permanencia a largo plazo. El contrato actual del delantero noruego expira el 30 de junio de 2027, pero el City no está dispuesto a correr riesgos.

Conscientes de que otros gigantes europeos, especialmente el Real Madrid, están al acecho de Haaland, el Manchester City ha decidido actuar con rapidez y determinación. Los equipos árabes, respaldados por vastos recursos financieros, también han demostrado su capacidad para seducir a jugadores de élite en los últimos años.

El Manchester City se encuentra en proceso de elaborar una oferta tentadora, que superaría la barrera de los 30 millones de euros anuales. Esta cifra representa una muestra palpable del compromiso del club inglés para mantener al noruego en sus filas hasta el año 2028.

Sin embargo, en España, especialmente en Madrid, no están dispuestos a dar por perdida la batalla por Erling Haaland. A pesar de las especulaciones sobre el futuro de Kylian Mbappé y su prolongada "novela" con el PSG, los informes sugieren que el Real Madrid está preparando un audaz movimiento para asegurar los servicios del joven goleador en el próximo mercado de transferencias.

El destino de Erling Haaland continúa siendo una incógnita en el mundo del fútbol, y la competencia entre los clubes por asegurarse su firma promete mantenernos en vilo durante los próximos meses.