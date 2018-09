REPASA LAS FRASES MAS IMPORTANTES DE LA ENTREVISTA









"Yo creo que hay un poco de calma en la economía, pero se tendría que ver si pasó o no la tormenta. Yo creo que hay que fortalecernos, no creo que tengamos episodios tan fuertes. Creo que hay una recuperación de los bonos y mercados."



-"40 pesos por dólar hace que las cosas en Argentina estén baratas, si uno dice no hay más inflación los 40 están para quedarse. La inflación sigue entonces hay que ver que los 40 pesos se moverán"



- Sobre el dólar del presupuesto 2019: "Me parece raro, no estamos con la inflación tan dominada"



-"La situación cambiaria más calma debería ser acompañada con una baja en la tasa de interés. Esto da inestabilidad."



-"Este año la inflación está arriba del 40 por ciento"



- Sobre los cambios en el Gobierno: "Yo creo que el Ministerio de Economía hay que ver como funciona con el resto."



-"Estamos pasando por una caída en la actividad, inflación y problema de empleo, no veo una crisis profunda pero hay que trabajar para solucionarlo. La economía va a ir mejorando pero no fácilmente."





