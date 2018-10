La emocionante y especial dedicatoria del Delfi Pignatiello

La bonaerense Delfina Pignatiello, que ganó la medalla plateada olímpica en los 800 metros libres de natación en Buenos Aires 2018, realizó este martes una dedicatoria especial con lágrimas en los ojos para su abuela, que falleció la semana pasada justo antes del inicio de los Juegos de la Juventud.

"Bueno, tengo que decirlo, falleció mi abuela Amalia la semana pasada antes de empezar los Juegos, así que se lo dedico a ella que seguramente me acompañó", aseguró Pignatiello, en declaraciones a la prensa.

La chica que se consagró bicampeona mundial juvenil y que llegaba como máxima esperanza argentina, ganó la medalla plateada en una competencia de fondo, aunque también competirá en los 400 metros.

"No esperaba que viniera tanta gente, había mucha presión lo tengo que admitir. No fue nada de lo que esperaba, fue mucho mejor. Mi tiempo no fue el que quería, entrené para mucho menos, pero estoy súper contenta", afirmó.