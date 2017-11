La emotiva despedida de Leo

Leonardo Gutiérrez, campeón olímpico en Atenas 2004, tuvo este sábado por la noche una merecida despedida del básquetbol nacional, en donde casi 4500 personas se congregaron en el Polideportivo Islas Malvinas de Mar del Plata para agasajar al jugador más ganador de la Liga Nacional (LNB).





El ex ala pivote del seleccionado argentino, de 39 años y oriundo de Marcos Juárez, recibió el cariño y reconocimiento de todos los asistentes al estadio, principalmente, los hinchas de Peñarol que se convirtieron en sus "aliados incondicionales" y, a veces hasta "cómplices" de todas sus andanzas en el 'Milrayitas', que ahora lo tendrá como técnico principal.





Otros integrantes de la Generación Dorada, algunos más amigos (Andrés Nocioni, Gabriel Fernández) y otros no tanto (Luis Scola, Alejandro Montecchia, Juan Ignacio 'Pepe' Sánchez) no quisieron perderse por nada del mundo la "despedida de Leo".





También estuvieron los vigentes Facundo Campazzo, Nicolás Brussino, Marcos Mata, Roberto Acuña, Franco Giorgetti, Nicolás Lauría y Selem Safar (ex compañeros suyos en Peñarol), Nicolás Laprovíttola (flamante figura del Zenit San Petersburgo ruso) o eventuales adversarios que supieron respetarlo y/o admirarlo por su labor dentro de los rectángulos de juego como Juan 'Pipa' Gutiérrez (ex Obras Basket) o Eduardo Dómine (ex Quilmes de Mar del Plata), entre otros.





Ex jugadores de la talla de Diego Osella, Héctor 'Pichi' Campana y Marcelo Milanesio (todos ex compañeros de Atenas de Córdoba), también dijeron "presente".





Hubo un encuentro entre un equipo blanco y otro azul, con resultado totalmente anecdótico. "Lo mejor que me llevo es la cantidad de amistades que pudo hacer en el deporte", desgranó Leo, con simpleza, cuando la fiesta recién empezaba.





>>>> Más de 1100 partidos y diez títulos de Liga Nacional (4 con Peñarol, 3 con Atenas y uno con Olimpia de Venado Tuerto, Ben Hur de Rafaela y Boca Juniors, respectivamente), tres Copas Argentinas y otros tres Super 8. Todo eso forjó la carrera de un 'Leo' que "fue ganador pero también fue un jugador que supo perder y muy bien", tal como aseguró el DT del seleccionado argentino, Sergio Hernández, uno de los entrenadores que supo darle su protagonismo en los distintos equipos de Peñarol que integró.





>>>> Además, Gutiérrez obtuvo los siguientes campeonatos internacionales: Liga Sudamericana 1996 (Olimpia de Venado Tuerto), Liga Sudamericana 2006 (Boca Juniors), Sudamericano de Clubes 2006 (Boca Juniors), Liga de las Américas 2010 (Peñarol de Mar del Plata), Interligas 2010 (Peñarol) e Interligas 2012 (Peñarol).





>>>> Como jugador vistió las camisetas de Olimpia de Venado Tuerto (1993-1998), Atenas de Córdoba (1998-2002 y 2008-2009), Drac Inca (España) (2002-2003), Paisas de Medellín (Colombia) (2003), Obras Sanitarias (2003-2004), Ben Hur de Rafaela (2004-2006), Boca Juniors (2006-2008) y Peñarol (2009-2017).





Fuente: Telam