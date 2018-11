"La Empresa Ocean Infinity está preparando más fotos"

Enrique Balbi afirmó que no se sabe el costo de reflotar el Ara San Juan El ex vocero de la Armada diferenció el caso del submarino ruso Kursk, cuyos restos fueron recuperados. Aunque aclaró: "fue totalmente diferente"







"Se lo encontró donde decíamos que estaba, pasamos muchas veces por arriba"









"Nosotros tenemos entendido que aún no se le entregaron las fotos a la jueza Yáñez, ya que la empresa Ocean Infinity tiene que prepararlo. La Armada no vio más que las fotos que se le dio a los familiares y a la comunidad por los Medios."



-"Soy ex vocero, continúo por este tema, ya que estuve comprometido durante un año y soy submarinista"



-"En este caso se habla de reflotar los restos del naufragio, que quedan en decisión de la jueza, por el tema del peritaje."



- Sobre quién es el responsable: "Eso no me corresponde amí, está en manos de la justicia, primero se debe definir si hay responsabilidades. Yo también declaré en Caleta Olivia"





