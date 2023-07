La esposa de un jugador de la Selección Argentina dio su versión sobre el caso del Papu Gómez

La ausencia destacada en las últimas convocatorias de Lionel Scaloni para los partidos amistosos de la Selección Argentina tras la conquista en el Mundial de Qatar 2022 fue la del Papu Gómez. El jugadorl de Sevila se quedó fuera de la convocatoria en varias ocasiones, siendo la explicación la falta de permiso del club por sus frecuentes lesiones. Sin embargo, surgió un fuerte rumor sobre una supuesta ruptura dentro de la escuadra campeona del mundo.

image.png

Durante un programa conducido por Migue Granados en su canal de YouTube, el columnista deportivo Martín Reich narró la historia que supuestamente provocó la fractura en el vestuario de la Selección Argentina girando en torno a Papu. La teoría incluye elementos de magia negra, como un supuesto "hechizo" sobre Giovanni Lo Celso, quien se perdió la Copa del Mundo por lesión, para que Papu pudiera ser incluido en el plantel de 26 hombres para el torneo.

En medio de la conversación, el conductor de “Soñe Que Volaba” fue sorprendido con un mensaje en su celular. "Atención. La esposa de uno de los jugadores clave de la selección argentina me acaba de enviar un mensaje y me dice: 'No es cierto'", declaró Granados mientras leía el mensaje en la pantalla de su celular. No se reveló la identidad del remitente, pero parece que desde dentro del círculo íntimo de la Albiceleste se mantiene la misma postura expresada por Leandro Paredes al ser consultado sobre el tema, quien aseguró que "surgió de internet".

Al respecto, el periodista deportivo compartió su propia opinión. "Sé con certeza que varios jugadores de Scaloni piensan esto de Papu", dijo el periodista cercano a la plantilla.