La familia Maldonado no insistirá con "la desaparición forzada" si las pruebas muestran "otra cosa"

"No nos queda otra que confiar en la justicia", señaló Andrea Antico, esposa de Sergio Maldonado. En una entrevista que ambos brindaron al diario El País de España, coincidieron en que quedó "en evidencia que el sistema judicial está destrozado" en la Argentina, al remarcar que "van 94 días y no hay nadie procesado".





"Hipotéticamente murió ahogado, pero... ¿Cómo? ¿Estaba pescando? ¿Por qué cae ahí? ¿Murió en ese lugar o en otro lado? ¿Dónde estuvo el cuerpo? Es claro que los 78 días no estuvo en ese lugar. Si hipotéticamente estuvo en ese lugar, ¿Qué hicieron en todos los rastrillajes? ¿Por qué no lo vimos nosotros que pasamos por allí?", se preguntó Sergio Maldonado.





El hermano del joven platense volvió a cuestionar además el accionar de la Gendarmería Nacional, que encabezó el operativo de desalojo de la ruta 40 en el que su hermano fue visto por última vez. "Si tenemos que elegir entre los mapuches, que desde un principio nos dicen una versión que siguen sosteniendo y Gendarmería que nos dice que no estuvo ahí y en realidad sí llegaron al río, no es muy difícil de pensar en quién uno va a confiar", subrayó Sergio Maldonado.

La familia de Santiago Maldonado aseguró hoy que no insistirá con la hipótesis de la "desaparición forzada" de personas si las pericias sobre el cuerpo del artesano "demuestran otra cosa". "No vamos a seguir insistiendo con la desaparición forzada si las pruebas muestran otra cosa. Nuestra forma de educación no es salir a romper todo.