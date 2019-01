"la gente destina el 50% promedio de su sueldo en el pago de un alquiler, es récord"

-"Hace un mes se agravó la situación de los alquileres porque hubo renovaciones que aumentaron un 50 por ciento, y aumentos semestrales del 15 por ciento."



-"Hoy no hay regulación de alquileres, hoy los precios se fijan en el Mercado, por eso muchas familias terminan el contrato, los jóvenes vuelven con los padres, los adultos con hijos, las familias más alejadas."



-"Hemos perdido la votación unánime en el Senado porque el Ejecutivo no mandó el proyecto a las extraordinarias y hay que empezar todo de nuevo en la ley de alquileres. En marzo lo volveremos a presentar el proyecto en las dos cámaras."



-"Queremos una ley de alquileres. La situación es muy grave. Se destina u n alto porcentaje de los ingresos para el pago de alquileres"



Candelaria de la Sota, columnista: "Los inquilinos no tienen condiciones para defenderse de los aumentos."

AUDIO DE LA ENTREVISTA





Gervasio Múñoz - titular de Inquilinos Agrupados 8-1.mp3