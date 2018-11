"La gente está con mucha bronca"

REPASA ALGUNA DE LAS FRASES MAS IMPORTANTES DE LA ENTREVISTA







"Hoy la marcha va desde la Avenida 9 de Julio hasta las Plaza de los dos Congresos (sic). Garantiza la seguridad de la cumbre pero no que podamos realizar la protesta. La marcha va a ser grande, no multitudinaria porque los compañeros de Provincia no van a poder venir. No creo en la idea de infiltrados. La gente tiene mucha bronca. No estamos trabajando para la candidatura de Cristinas Fernández, si estamos cerca de Felipe Solá, de Victoria Donda. Faltan muchas cosas, hay que ver como llega Mauricio Macri. Queremos un frente lo más amplio posible. Este proceso no hizo nada de lo que prometió. Las cosas empeoraron mucho"





AUDIO DE LA ENTREVISTA