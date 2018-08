"La gente no tiene plata para gastar, estamos cayendo en un tema peligroso"

REPASA ALGUNA DE LAS FRASES MAS IMPORTANTES DE LA ENTREVISTA







Victor Fera - Dueño de Maxiconsumo 14-08.mp3



"Estamos mal, la inflación no para, estamos entrando en un terreno peligroso, la gente no puede comprar alimento. El aumento que se traslada es el 70 por ciento de lo que aumenta el dólar, quizás no es en forma inmediata."-"La carterización y monopolio de la obra pública también pasa en nuestro rubro. Nosotros notamos la caída del consumo, la plata alcanza menos, no hay plata para gastar. El tema es que está cayendo en productos de extrema necesidad, harina, fideos, yerba."Luis Novaresio, conductor: "Estoy preocupado, me parece un diagnóstico tremendo hablar de que los fideos, la yerba estén en baja."Candelaria de la Sota, columnista: "Fera lo explicó bien, el 70 por ciento del a umento del dólar se traslada a alimentos."