"La grieta no solo es garantía de pelea y fanatismo, sino también de una sociedad cada día más bruta"

Vuelve a quedar demostrado como tantas veces en la historia que no importa la idea, sino quién es el que la comunica. Experimento en plena guerra fría: año 1962, la sala "A" está repleta de comunistas, la sala "B" está repleta de capitalistas. Cartel con la frase: "la llegada del hombre a la luna es fundamental". "ninguna nación que espere ser líder mundial puede mantenerse atrasada en la carrera por el espacio", En la sala "A" (la comunista) muestran esta frase: firmada por John Fitzerald Kennedy presidente de EEUU. El 90% de los comunistas está en contra, el 10% de los comunistas está a favor. Luego aclaran que hubo una confusión en el cartel y que la frase en realidad fue pronunciada por Nikita Jruschov - Presidente de la Unión Soviética y se vuelve a votar...pero esta vez solo el 30% está en contra y la impresionante mayoría del 70% está a favor. Lo mismo ocurre en la sala "B" (la capitalista), cuando esa frase es atribuía a Jruschov (el líder soviético) el público capitalista reprueba la idea: 87% a 13% cuando corrigen y le atribuyen la frase a Kennedy 6 de cada 10 aprueban y 4 de cada 10 reprueban. ¿cómo puede ser? la misma frase, la misma idea, la misma creencia aprobaba o reprobada según el emisor y así, se llega a una conclusión bastante obvia: en sociedades híper-polarizadas, no importa la idea sino el dueño de la idea. hace poco este experimento se hizo en la argentina a través de un focus group.

Se reunieron 6 personas en un lugar secreto de las cuales 3 eran macristas y 3 eran kirchneristas. tenían que responder qué opinaban sobre la "asignación por hijo" de Cristina Kirchner y la "pensión universal" de Elisa Carrió. los 3 macristas votaron en contra de la "asignación por hijo" de cristina y a favor de la "pensión universal" de Carrió. los 3 kirchneristas votaron a favor de la "asignación por hijo" de cristina y en contra de la "pensión universal" de Carrió. ninguno se dio cuenta que estaban hablando de la misma fucking idea. Lo único que les importaba era el emisor de la idea. una y otra vez, se repite el apotegma: "no importa qué, importa quién". En las últimas horas el kirchnerismo salió en masa a criticar el acuerdo de libre comercio entre el MERCOSUR y la unión europea. Alberto Fernández, Axel Kicillof y Máximo Kirchner sin embargo, el 19 de marzo de 2014 cristina Kirchner tuiteaba desde Francia luego de un encuentro con el entonces presidente, Francois Hollande, en ese momento, toda la corte de alcahuetes y aplaudidores celebraba llegar a un acuerdo. ¿se dan cuenta? no importa el contenido, no importa la idea, no importa el concepto. solamente importa quién lo presenta. el mismo tratado que en 2014 era "incluir a la argentina en el mundo", hoy es "entregar la soberanía industrial a los autos alemanes y franceses". en 2014, era cristina mostrando que hay otros mercados por afuera de EEUU. hoy es "el avance de los imperios opresores europeos con Renault, Peugeot y mercedes benz a la cabeza para liquidar la industria automotriz Argentina". Como dice Alejandro Borensztein, ya pasaron 2.344 días desde al acuerdo con irán y todavía no pueden explicar qué carajo quisieron hacer con eso. Sin embargo, el viernes se firmó el acuerdo MERCOSUR / unión Europea y en solo 8 horas toda la dirigencia "k" salió a contarnos la tragedia que significa para la argentina.

Por lo menos ahora son más eficientes para explicar acuerdos internacionales. para que entiendas todavía más lo que está pasando...hasta evo morales, presidente de Bolivia, de izquierda y siempre cercano en su ideología al kirchnerismo, salió a celebrar el acuerdo. acá es donde uno se pregunta, ¿qué rol tiene la oposición en una democracia? ¿la oposición siempre tiene que oponerse a todo sin pensar? ¿o alguna vez en la vida puede decir: "che, Macri no pega una, pero el acuerdo con Europa está ok"? ¿de verdad creen que está mal alcanzar el libre comercio...en una zona que abarca 770 millones de personas, con un PBI combinado de 20 billones de dólares (o sea, un cuarto del PBI mundial) después de 20 años de negociaciones involucrando 32 países en un mundo más cerrado y proteccionista con Trump como presidente de EEUU, en plena guerra comercial con china ¿qué hubiera pasado si el acuerdo se firmaba bajo un gobierno kirchnerista? tenías una cadena nacional de 1 hora y media con un power point hecho por Parrilli y todos los gobernadores sentados aplaudiendo. ¿Les importa que en algún momento la harina y los porotos de soja, el aceite, la carne, el pollo, el pescado, las manzanas, las peras, los duraznos, las cerezas, las ciruelas, el maní, el café, el mate, el té puedan entrar sin aranceles a Europa? No!, Solo importa que Macri, Dante Sica y Faurie, son virreyes de Inglaterra, España y Alemania. estamos enfermos. No escuchamos lo que dice el otro. Estamos automatizados para destrozar su idea, solamente porque es nuestro enemigo.

Por eso, la grieta no solo es garantía de pelea y fanatismo, sino también de una sociedad cada día más bruta.

