La hora de la verdad: el fixture del Mundial

La selección argentina y 32 seleccionados más arrancarán este jueves un largo camino en el Mundial de Rusia, que será más abreviado para la mayoría y permitirá el acceso el último fin de semana de competencia a solamente cuatro de ellos, atravesando el siguiente derrotero:





14/6, 12 hs. Rusia vs. Arabia Saudita, Estadio Olímpico Luzhnikí (Moscú)15/6, 9 hs. Egipto vs. Uruguay, Ekaterimburgo Arena (Ekaterimburgo)19/6, 15 hs. Rusia vs. Egipto, Zenit Arena (San Petersburgo)20/6, 12 hs. Uruguay vs. Arabia Sudita, Rostov Arena (Rostov del Don)25/6, 11 hs. Uruguay vs. Rusia, Samara Arena (Samara)15/6, 12 hs. Marruecos vs. Irán, Zenit Arena (San Petersburgo)15/6, 15 hs. Portugal vs. España, Estadio Fisht (Sochi)20/6, 9 hs. Portugal vs. Marruecos, Estadio Olímpico Luzhnikí (Moscú)20/6, 15 hs. Irán vs. España, Kazán Arena (Kazán)25/6, 15 hs. Irán vs. Portugal, Mordovia Arena (Saransk)16/6, 7 hs. Francia vs. Australia, Kazán Arena (Kazán)16/6, 13 hs. Perú vs. Dinamarca, Mordovia Arena (Saransk)21/6, 9 hs. Francia vs. Perú, Ekaterimburgo Arena (Ekaterimburgo)21/6, 12 hs. Dianamarca vs. Australia, Samara Arena (Samara)26/6, 11 hs. Dinamarca vs. Francia, Estadio Olímpico Luzhnikí (Moscú)16/6, 10 hs. Argentina vs. Islandia , Otkrytie Arena (Moscú)16/6, 16 hs. Croacia vs. Nigeria, Arena Baltika (Kaliningrado)21/6, 15 hs. Argentina vs. Croacia , Estadio de Nizhni Nóvgorod (Nizhni Nóvgorod)22/6, 12 hs. Nigeria vs. Islandia, Volgogrado Arena (Volgogrado)26/6, 15 hs. Nigeria vs. Argentina , Zenit Arena (San Petersburgo)17/6, 9 hs. Costa Rica vs. Serbia, Samara Arena (Samara)17/6, 15 hs. Brasil vs. Suiza, Rostov Arena (Rostov del Don)22/6, 9 hs. Brasil vs. Costa Rica, Zenit Arena (San Petersburgo)22/6, 15 hs. Serbia vs. Suiza, Arena Baltika (Kaliningrado)27/6, 15 hs. Serbia vs. Brasil, Otkrytie Arena (Moscú)17/6, 12 hs. Alemania vs. México, Estadio Olímpico Luzhnikí (Moscú)18/6, 9 hs. Suecia vs. Corea del Sur, Estadio de Nizhni Nóvgorod (Nizhni Nóvgorod)23/6, 12 hs. Alemania vs. Suecia, Estadio Fisht (Sochi)23/6, 15 hs. Corea del Sur vs. México, Rostov Arena (Rostov del Don)27/6, 11 hs. Corea del Sur vs. Alemania, Kazán Arena (Kazán)18/6, 12 hs. Bélgica vs. Panamá, Estadio Fisht (Sochi)18/6, 15 hs. Túnez vs. Inglaterra, Volgogrado Arena (Volgogrado)23/6, 9 hs. Bélgica vs. Túnez, Otkrytie Arena (Moscú)24/6, 9 hs. Inglaterra vs. Panamá, Estadio de Nizhni Nóvgorod (Nizhni Nóvgorod)28/6, 15 hs. Inglaterra vs. Bélgica, Arena Baltika (Kaliningrado)19/6, 9 hs. Polonia vs. Senegal, Mordovia Arena (Saransk)19/6, 12 hs. Colombia vs. Japón, Otkrytie Arena (Moscú)24/6, 12 hs. Polonia vs. Colombia, Kazán Arena (Kazán)24/6, 15 hs. Japón vs. Senegal, Ekaterimburgo Arena (Ekaterimburgo)28/6, 11 hs. Japón vs. Polonia, Volgogrado Arena (Volgogrado)30/6, 15 hs. 1°A vs. 2°B, Estadio Fisht (Sochi) (octavos 1)30/6, 11 hs. 1° C vs. 2° D, Kazán Arena (Kazán) (octavos 2)1/7, 11 hs. 1° B vs. 2° A, Estadio Olímpico Luzhnikí (Moscú) (octavos 3)1/7, 15 hs. 1° D vs. 2° C, Estadio de Nizhni Nóvgorod (Nizhni Nóvgorod) (octavos 4)2/7, 11 hs. 1° E vs. 2° F, Samara Arena (Samara) (octavos 5)2/7, 15 hs. 1°G vs. 2° H, Rostov Arena (Rostov del Don) (octavos 6)3/7, 11 hs. 1° F vs. 2° E, Zenit Arena (San Petersburgo) (octavos 7)6/7, 11 hs. ganador octavos 1 vs. ganador octavos 2, Estadio de Nizhni Nóvgorod (Nizhni Nóvgorod) (cuartos 1)6/7, 15 hs. ganador octavos 5 vs. ganador octavos 6, Kazán Arena (Kazán) (cuartos 2)7/7, 11 hs. ganador octavos 3 vs. ganador octavos 4, Estadio Fisht (Sochi) (cuartos 3)10/7, 15 hs. ganador cuartos 1 vs. ganador cuartos 2, Zenit Arena (San Petersburgo)15/7 15 hs. ganador semifinal 1 vs. ganador semifinal 2, Estadio Olímpico Luzhnikí (Moscú).