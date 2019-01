"encontré un club muy bien organizado y mucho mejor que cuando estuve la ultima vez"





"antes estábamos pendientes de los promedios y ahora jugamos la Libertadores"





"yo quiero jugar de otra manera a como lo hacia Alfaro, pero no voy a tocar mucho y vamos a seguir por el mismo camino de el porque es muy prematuro"





"yo quiero jugar de otra manera a como lo hacia Alfaro, pero no voy a tocar mucho y vamos a seguir por el mismo camino de el porque es muy prematuro"





"en el exterior cuando queres explicar que no hay visitantes en Argentina no lo pueden creer, pero no todo es malo en el fútbol argentino"





"La impaciencia de la gente y el miedo de los dirigentes condiciona a los DT"





" si ganamos el clásico sería un golpe psicológico y nos permitiría pelear el campeonato pero se viene partidos muy jodidos"





"hace mucho que no ganamos en esa cancha pero cuando Huracán necesita ganarle a San Lorenzo lo hace, tengo mucha confianza en mis jugadores"





"hable con Marcos Díaz y me duele su ida pero le deseo lo mejor en Boca "





"si fuera Tapia después de la Copa América voy a buscar a Simeone o Gallardo en ese orden"