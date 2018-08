Reviví el audio:





"Está alta por culpa del Gobierno, cuando vs analisas cómo subieron los regulados, los preciso que regula el Gobierno, combustible, luz, transporte, subieron mucho más, por ejemplo el transporte que subió 40,9% anualizado, gas, agua y luz un 47%. Sube porque suben los regulados., seguro me vas a decir que hay que achicar el déficit pero hay una cuestión de timing, la coordinación se necesita para estos momentos, por ejemplo cómo dar los aumentos tarifarios para que no se descalabre lo que intentan ha cer por otro lado para contener la inflación"."La inflación no va a bajar, en agosto va a ser alta, todavía quedan ajustes en gas, electricidad y combustible además de transporte, los economistas privados ya hablan de 34% de inflación para este año. Tenés un BCRA tratando de hacer su trabajo monetario y un Gobierno que no hace la suba de regulados en forma más controlada"."No"."El escenario internacional es complicado, Brasil me preocupa bastante también, estamos en una situación complicada, nosotros estamos dentro de los peores emergentes, suspiran afuera y nos golpea fuerte, tenemos un pasado que nos condena, los mercados no nos tienen confianza aunque quieran a Macri".