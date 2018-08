"La Justicia argentina tiene un problema de solidez institucional"

Acerca de que los arrepentidos que se van a su casa y si eso no hace ruido:

"Es la elección entre el pragmatismo y respetar el contrato social, si nosotros vivimos en sociedad y pactamos crear un estado como un artefacto para que nos ayude a ordenar la convivencia social y a garantizar el bien común y decimos que quienes lo quebrantan nos ofenden a todos, y de golpe hablamos con esas personas que quebrantaron la ley para que nos ayuden, para que nos expliquen cómo lo hicieron, desde el punto de vista filosófico es complicado, pero es muy eficaz desde el punto de vista del resultado".



Sobre lo que puede pensar el que se rompe el lomo laburando y ve que un empresario que tiene 50 millones en Suiza, es un delincuente, lo reconoce y se va a su casa:

"Irse a su casa tiene una mochila. No es cuestión de presentarse ante un juez, hacer un relato de arrepentimiento moral e irse a su casa. Tiene u compromiso. Arrepentirse tiene dos momentos, llegar, contar, mandar al frente a quien tiene igual o más responsabilidad, tenes que tener pruebas y decir dónde encontrarlas, eso te garantiza la libertad en el primer momento y a promesa de que te van a bajar la pena ante una posible condena. En Brasil directamente zafan y les permiten quedarse con parte de lo que se robaron. Se llevan impunidad total, eso es la delación premiada, acá no"."Con el arrepentido pasa lo que vemos en las películas con el perjurio, acá no existe salvo con el arrepentido, si engaña al Juez o al fiscal o si miente tiene una pena más alta que el propio cohecho.""Se toca mucho, el momento histórico es similar, los actores son similares. Wagner es uno, Calcaterra es otro, los hechos son similares porque es obra pública. Si se corrobora acá había un sistema de reparto de obra pública entre las grandes empresas, sobornaban al funcionario de turno para quedarse con esas obras, eso es lo que está de fondo"."No puedo opinar en una causa que no conozco, pero en cualquier tipo de organización como la que se describe hay distintos grados de responsabilidad pero todo saben casi todo porque sino no funciona el sistema. O sos un inepto o sos parte si no te dan cuenta que alguien abajo tuyo pide coimas. Lo vimos e la causa de López y nos parecía inconexo, queríamos saber quién le había dado la plata, ahora empezamos a comprender los nombres que se repiten, esto no puede funcionar a esta escala por tanto ti empo sin acuerdo entre todos"."Él ha tenido problemas personales conmigo, acá hay que confiar en el sistema judicial en su conjunto y hay que apoyar. Hay dos fiscales, la oficina anticorrupción, hay expedientes en los que se ha portado muy bien como el caso de Once donde fui fiscal"."Sí, Stornelli es un tractor, es un hombre conocido en los pasillos e Tribunales por ser muy duro, metió preso a Menem en su mejor momento, lo acompaña Rívolo que investigó a Boudou cuando era Vicepresidente. Esto es como el juicio a las juntas, es una tema de todos, enfrentar colectivamente un fenómenos que nos atraviesa a todos"."Los Jueces no sé, conozco a pocos en términos personales, la Justicia argentina tiene un problema de solidez institucional a veces para estar a la altura de los desafíos que enfrenta, las instituciones deberían ser paredes de ladrillos muy sólidos y muchas veces tienen agujeros por donde se filtran intereses que no deberían filtrarse".

Reviví el audio:





Federico Delgado en Viale 910.mp3