La lista de Perú, con Paolo Guerrero

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) envió a la FIFA una lista preliminar de 25 jugadores seleccionados por el entrenador Ricardo Gareca para disputar el Mundial de Rusia-2018 que lidera el delantero Paolo Guerrero, informo este domingo el gerente de la selección, Antonio García Pye.



"Se envió la lista provisional y tenemos que ser pacientes para conocer la oficial que dará el profesor (Gareca)", dijo García Pye a la radio Ovación.



El directivo manifestó que "armar la lista es laborioso porque piden una serie de cuestiones y para ello es preciso no equivocarse".



"La idea del profesor Gareca ha sido manejar una lista ajustada y, si en caso un jugador se lesione, que no queremos que pase, este sea evaluado tal cual por la FIFA" sostuvo.



Según la prensa, Gareca no habría enviado una primera lista de 35 convocados como lo permite la FIFA, sino habría mandado una de 25 jugadores, para no hacer la convocatoria muy extensa.



Paolo Guerrero, del Flamengo de Brasil, quien está a la espera de la decisión del Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) lidera la lista.



El atacante espera ser absuelto de la sanción que le impuso la FIFA, a pesar que la Asociación Mundial Antidopaje solicitó aumentar la pena a dos años.



El DT decidió mantenerse con los jugadores que lograron la clasificación al Mundial y resolvió no convocar al delantero Claudio Pizarro, del Colonia de Alemania, y al peruano-español Cristian Benavente, de Royal Charleroi Sporting de Bélgica.



El 29 de mayo, Perú jugará un amistoso ante Escocia en Lima en el que podrá reaparecer Guerrero después de cumplir la suspensión que le impuso la FIFA.



Luego el combinado peruano enfrentará el 3 de junio a Arabia Saudita en Altach (Austria) y el 9 de junio a Suecia en Gotemburgo. Desde allí partirá a Rusia.



Perú debutará en el Mundial el 16 de junio ante Dinamarca, en Saransk. Luego enfrentará a Francia el 21 de junio en Ekaterimburgo y cerrará sus duelos en el Grupo C contra Australia, el 26 de junio en Sochi.



La última participación de Perú en un Mundial se remonta a España-1982.



A continuación, la lista preliminar.

Portero: Pedro Gallese (Veracruz, México), José Carvallo (UTC), Carlos Cáceda (Municipal).

Defensa: Luis Abram (Vélez Sarsfield, Argentina), Luis Advíncula (Lobos, México), Miguel Araujo (Alianza Lima), Aldo Corzo (Universitario), Nilson Loyola (Melgar), Christian Ramos (Veracruz, México), Alberto Rodríguez (Junior, Colombia), Anderson Santamaría (Puebla, México), Miguel Trauco (Flamengo, Brasil).

Volantes: Pedro Aquino (Lobos, México), Wilmer Cartagena (Veracruz, México), Christian Cueva (Sao Paulo, Brasil), Edison Flores (Aalborg BK, Dinamarca), Paolo Hurtado (Vitória Guimaraes, Portugal), Sergio Peña (Granada, España), Andy Polo (Portland Timbers, EEUU), Renato Tapia (Feyernoord, Holanda), Yoshimar Yotún (Orlando City, EEUU).

Delanteros: Paolo Guerrero (Flamengo, Brasil), André Carrillo (Watford, Inglaterra), Raúl Ruidíaz (Morelia, México) y Jefferson Farfán (Lokomotiv, Rusia).