"La mayoría de las cosas que prometió este gobierno no se cumplieron"

-"No me parece posible arreglar por 23 por ciento la paritaria del año que viene porque ni siquiera sabemos cómo va a terminar la actual paritaria. Nosotros la comenzamos el 1 de junio, remontamos el 15 por ciento a través de bonos. Ahora tendremos un 5 por ciento en enero, otro en febrero y en marzo nos juntaremos para hacer un nuevo reajuste."



-"Muchos países tardaron años en dominar la inflación, bajar una inflación del 48 por ciento al 23 por ciento no se va a dar. El vinculo sigue siendo cordial con el Gobierno, pero hay muchas cuestiones que no se han solucionado. Por suerte se dio el bono y el decreto que condiciona los despidos. No hemos podido lograr un bono a los jubilados."



-"La situación de una medida de fuerza son coyunturales, nosotros venimos de dos paros totales y obtuvimos un alivio que dura a marzo. La CGT tiene la obligación de negociar."



- Sobre que Aerolíneas Argentinas plantea aumentos trimestrales: "La negociación paritaria será heterogénea, porque el problema económico es inestable"



- Sobre los tres años de Mauricio Macri: "Coincido con Sergio Massa, Miguel Ángel Pichetto que hubo muchas promesas del Gobierno que no se cumplieron, hay una recesión con deterioro social."



- Sobre el peronismo: "Nosotros tenemos más ligazón con los compañeros de Alternativa Federal, pero hay que determinar caminos"





