"La mayoría de los jubilados y el 51% de los menores de 17 años son pobres"

"La pobreza monetaria medida a través de los ingresos y comparada con el valor de la canasta básica y otras canastas se llega a ser pobre cuando no alcanza la familia 20400 pesos, e indigente cuando no llega a 8100 pesos. Los costos de la canasta varía según la provincia y ahora los valores están subiendo por la inflación de octubre y noviembre."



-"Según nuestra encuesta, que no cubre las mismas áreas urbanas que el INDEC, llegaríamos al 6,1 por ciento de población por debajo de la línea de indigencia; esto habría creado un aumento de apenas 0,4 puntos respecto al mismo trimestre del año pasado, casi sin variación y en los mismos niveles de 2016".



-" ;Si tomamos los valores del INDEC, los valores estarían en 5,5; en cualquier caso, hablamos de más de dos millones de personas que viven en hogares en situación de extrema pobreza. La mayoría de los jubilados son pobres, pero no indigentes".



-"Hay mucho más gastos en la infancia y no hay ingresos suficientes. Lo mayores niveles de pobreza se dan en el conurbano bonaerense y hay más niños por hogar."



-"La pobreza pega más en el sector informal de la economía, estas personas profundizaron la pobreza. En muchos casos el salario no logró cubrir la inflación."



-"Yo creo que la situación se ha agravado, pero ha encontrado su piso. En el cuarto trimestre será peor la pobreza. Igual es clave lo que pasa con el trabajo."





