La noticia más esperada para la nena argentina que viajó hasta Singapur para combatir la leucemia

Una noticia cargada de esperanza y emoción llegó este lunes desde Singapur, donde Daniela Gajardo, madre de Emily, compartió en el programa MP 910 la novedad que desde hace meses estaban esperando: tras una dura batalla, la nena de apenas 8 años logró vencer a la leucemia.

Con mucha emoción, Daniela anunció la maravillosa noticia. "Hoy llamamos para decir que Emily está sana. No tiene explicación, se sanó. Hoy vino la familia a festejar que habíamos ganado, y llamo para contarles que es un sueño que se hizo realidad", expresó.

Detallando el momento clave en que recibieron la noticia, Gajardo compartió: "Tenía miedo de abrir el resultado. La doctora nos mandó una foto de la pantalla y no entendíamos de la ansiedad. Entonces, le pedí que me dijera qué significaba". La médica, según contó la mamá de Emily, eligió palabras sencillas: "Gracias a Dios, no hay leucemia".

La madre de Emily también habló de la lucha incansable de su hija durante el tratamiento y los momentos difíciles que vivieron en este viaje hacia la recuperación. "Verla a ella luchar... Es una 'bufalita', como le decimos nosotros. Ella estaba dormida, no pasó un buen fin de semana. Nos superan algunas situaciones y este fin de semana fue muy difícil. Tuvo unas reacciones por el trasplante y aumentaron desde el viernes. Esa reacción la hizo poner roja con picazón. Pasamos madrugadas en la ducha”, compartió con franqueza.

Daniela Gajardo aprovechó la oportunidad para expresar su profundo agradecimiento a todas las personas que los acompañaron en esta travesía. "La lista de agradecimientos está escrita en los libros del cielo. Dios tiene que recompensar a tanta gente que nos ayudó tanto en todo este tiempo. Realmente nos han conmovido y nos llenaron de gratitud", afirmó.