"La obra pública va a seguir igual aunque hayan empresarios del área detenidos"

Sobre si Calcaterra termina siendo una víctima:

"Creo que no es Calcaterra o no, lo que tenemos es una situación inédita en Argentina, desaparece la impunidad. Escuchamos muchas historias de corrupción y nunca nadie fué preso, hoy se empieza a conocer al corrupción kirchnerista y van presos funcionarios y empresarios y ninguno tiene privilegios respecto del poder, eso es un paso enormemente positivo".



Sobre si él cuando era empresario hubiera denunciado si le pedían coimas:



"Yo como empresario si para actuar con el Estado tenía que poner coimas, no actuaba. Acá hay una responsabilidad primaria del funcionario y una responsabilidad del empresario que p osibilita que ésto se produzca, claramente el kirchnerismo armó una máquina de corrupción muy articulada. Creo que ésto también construye nuestra credibilidad para el afuera, en el exterior ésto que pasaba en Argentina se sabía, los Embajadores tenían estas percepción, había empresas que se iban del país porque no podían hacer obra pública porque no era transparente el sistema. Esto para Argentina es bueno".



Referido a qué va a pasar con la obra pública habiendo tantos empresarios del área detenidos:



"La obra pública va a seguir igual, le quiero llevar tranquilidad a la gente que trabaja. Hay que separar el ejecutivo o empresario que decidió tomar este camino con la empresa, cientos de personas no pueden pagar el error que cometió el empresario, él debe enfrentarse a la Justicia. Los procesos d e PPP van a continuar igual".



Acerca de su pañuelo hoy:



"Celeste".

Reviví el audio:

