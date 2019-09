La Patagonia Rebelde

Se están por cumplir 100 años de esa lucha protagonizada por anarquistas en la Provincia de Santa Cruz. La Patagonia se prendió fuego y se tiñó de rojo por la cantidad de sangre derramada entre 1920 y 1921. Unos pocos estancieros de familias patricias argentinas eran dueños de todo el Sur del país. Dos apellidos: Braun y Menéndez.





¿Cómo vivían los peones en las estancias? Trabajaban entre 14 y 16 horas por día, dormían en tarimas de madera, tenían poco abrigo con temperaturas bajo cero, poca comida y el único día de descanso era un domingo. Todo explotó un día bajo el manto del anarquismo. La sociedad obrera de Río Gallegos dirigida por Antonio Sotomás fue a un paro de actividades que se llevó varios meses. Durante un año Río Gallegos se paralizó.





Consciente de que la crisis se lo podía comer, Hipólito Yrigoyen mandó al ejército a normalizar la situación. ¿Cómo se normalizó? Fusilando 1500 obreros.





La pregunta que debería hacerse el actual gobierno pero sobre todo el gobierno que viene es si Chubut está protagonizando una nueva Patagonia Rebelde. Estamos hablando de una provincia no solamente en crisis si no al borde del estallido:





- Rutas cortadas.

- Piquetes.

- Bloqueo de pozos petroleros.

- 2 meses sin clases.

- Hospitales públicos que no funcionan.

- Justicia paralizada.

- 10 puntos de aumento de pobreza en un año.

- Disparos a la camioneta del Jefe de Gabinete.

- Gobernador que se quiere subir el sueldo 400%.





Un conflicto que no estaba en el radar de nadie pero que viene escalando de manera inquietante hace casi dos meses y lo que tenemos que entender que, a esta altura, trasciende los límites de la provincia. A nadie le conviene que esta situación estalle definitivamente. No le conviene al gobierno de Macri porque el horno no está para bollos y hay que llegar al 10 de Diciembre. No le conviene al peronismo porque Mariano Arcioni es parte de la liga de gobernadores del PJ. No le conviene a Alberto Fernández porque deja expuesto que en una provincia donde se acaba de elegir a un gobernador se puede quebrar la paz social con los gremios combativos y partidos de izquierda que lucen incontrolables.





El gobierno nacional parece estar reaccionando. Entre el martes y el viernes de la semana pasada adelantó $ 1.227 millones de la cooparticipación federal. El que también debería prestar atención es Alberto Fernández porque esa provincia está en manos de su partido.





Lo que más me duele es lo que decíamos ayer. Tener todo para ser potencia pero terminar siendo un fracaso. Chubut tiene de todo... produce el 13% del petróleo del país, tiene el 21% de la pesca nacional, tiene yacimientos de oro, plata, plomo y uranio, tiene turismo, tiene nieve, tiene 'ALUAR' (una de las fábricas más importantes de aluminio de Sudamérica, pero es la provincia emprobecida y a punto de explotar. Una muy buena metáfora de Argentina.