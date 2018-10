La peor noticia para Delpo: estará meses sin jugar

Sobre la rodilla de @delpotrojuan Update on #Delpo . pic.twitter.com/pVuocxjH4z

"Después de los estudios realizados este sábado, se determinó que Juan Martín del Potro sufrió una fractura en la rótula de la pierna derecha en Shanghai", comienza el comunicado. "Es un momento muy difícil. Siento mucha tristeza, es un golpe duro que me deja sin fuerzas anímicamente. Se me hace muy difícil volver a estar en recuperación, no lo esperaba", dijo Delpo, quien utiliza una férula en la zona mientras sigue el reposo indicado por los médicos.

"En los próximos días se evaluarán los plazos de retorno a la actividad deportiva", aunque se asume que el tandilense no podrá jugar hasta 2019.

