"Ahora se necesitan $74.000 para comprar un departamento de 2 ambientes promedio de u$s 115.000, la cuota sería de casi $18.900. Un dos ambiente promedio en el corredor Córdoba. Hace un año y medio cuando empezó el crédito UVA vos igualabas un alquiler con un cuota de crédito, con la devaluación se alejó el precio, la propiedad sigue en dólares pero necesitas más pesos para comprarlo".



Acerca de si pueden bajar los precios de propiedades:



"Deberían pero veo poco probable que pase, tuvimos varias devaluaciones peor los precios solo bajaron por cepo y por corralito, no con devaluación. En los últimos dos meses lo que sí pasó es que dejaron de subir. El precio de la construcción bajó pero o bajan las propiedades. El constructor quiere recuperar los dólares que puso y ganar plata porque el riesgo de la construcción es muy alto, quien se mete en el negocio quiere ganar dinero".



Sobre la zona más cara y más barata de la Ciudad:



"El promedio de departamentos usados está en u$s 2700 el metro en la Ciudad, hacia el norte llegas a u$s 5.000 por usados. Hacia la zona sur de la Ciudad los precios son más bajos pero no hay nada por debajo de u$s 1.700. Zonas como Barracas y Parque Patricios han mejorado mucho. El corredor norte se va derramando hacia el sur pero la gente sigue eligiendo el norte".

