La reaparación de Tini Stoessel en las redes tras separarse de Rodrigo de Paul

Después de un tiempo de ausencia en las redes sociales tras el anuncio de separación del futbolista, Tini Stoessel compartió una serie de fotos en Instagram donde se la ve súper sensual luciendo un crop top calado de manga larga y con la panza al descubierto.

La imagen se llenó de likes entre sus 21 millones de seguidores, quienes festejaron su regreso a la actividad en redes ya que su último posteo había sido a mediados de julio.

Sus seguidores marcaron en los comentarios su vuelta a las redes: "Like si la extrañabas un montón", "Por fa no desaparezcas más que te extraño un mundo", "Like si la extrañaban", reflejaron en la publicación.

