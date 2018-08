"Un día de luto. Cualquier persona dentro del ámbito de la provincia, duele mucho, cuando son personas de tu equipo, yo considero a la policía de la provincia como gente de nuestro equipo, a uno le duele muchísimo. Por eso cuando salí a decir lo de la reclusión perpetua, la ley está y debe ser aplicada por todos los Jueces, no debe quedar a la libre interpretación".

Sobre los dichos del marido de Lourdes de que están desprotegidos:



"El policía tiene un montón de protocolos cuando trabajan y del otro lado no tienen problemas, te tiran y listo. Hay que entender el dolor de una persona cuando se le muere su mujer, yo lo voy a recibir. Sé lo que hacemos para que al policía tenga herramientas para trabajar".



Referido a qué tiene hoy el policía cuando sale a la calle:



"El policía tiene entrenamiento, formación, arma, uniforme, tienen una 9 mm. Un arma ágil, segura. Cuando sale a la calle un policía está en $22.000 de sueldo. Tenemos que tratar de pagarle cada día más a la policía. Estamos tratando de igualarlos con la Ciudad, no cobran lo mismo por la hora cancha. Vamos complementando. Les pagamos para que repongan su uniforme, tiene convenios para tener descuentos con su tarjeta del Banco Provincia".



Acerca de qué haría con el asesino de Lourdes si lo tuviera en una habitación:



"Hoy uno está lleno de impotencia, no puedo decir cosas porque soy Ministro de Seguridad, me lasa por la cabeza lo que le pasa a cualquier buen argentino. Ojalá que la Justicia le de todo el tiempo para estar en prisión".



Sobre la nueva función de las FFAA:



"Una nueva modalidad para que funcione la ley de defensa y seguridad interior, colaborar con las fuerzas de seguridad con la logística".

Reviví el audio:

Ritrondo - Ministro de Seguridad de la Provincia.mp3