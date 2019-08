Se necesita un gesto de grandeza de los dirigentes políticos, manteniendo prudencia, cautela en lo que decimos y estamos transitando esta etapa pre electoral con una situación complicada desde el punto de vista económico y financiero que obligó al Gobierno a tomar una serie de medidas anunciadas por Hernán Lacunza"



"Si uno mira al pasado se generan miedos, pero debemos aprender del pasado y actuar de manera diferente"



-"Si esto no funciona ahora no habrá otra alternativa que poner un tope en el mercado cambiario, pero por el momento hay reservas. Hernán Lacunza posterga aún teniendo el dinero para pagar"



-"Yo creo que el dinero va a venir antes que termine el man dato del ingeniero Mauricio Macri"



-"En la crisis política, es cierto que hay responsabilidad del Presidente pero también hay responsabilidad de la Oposición (Alberto Fernández)"



-"Yo me reuniría con Alberto Fernández"

El Senador Nacional, Julio Cobos, admitio que "La situación está complicada, difícil"