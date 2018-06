"La toma de escuelas es poco serio, no tiene sentido"

Acerca de la despenalización del aborto:



"Es un debate histórico, un momento histórico, una deuda de la sociedad de un tema que estuvo barrido bajo la alfombra durante décadas. Me parece que es un momento en que los Legisladores van a tomar una decisión sobre algo que no es trivial, de las más importantes de los últimos tiempos".



Sobre los datos que dio sobre embarazos no intencionales en Argentina:



"En el caso de embarazos adolescentes el embarazo no intencional alcanza el 70%, el embarazo adolescente es un problema en Argentina el 15% de los embarazos son de adolescentes, en las provincias del norte las cifras son mayores, aún en las mujeres que han tenido hijos antes estamos con un 60% de embarazos no intencionales, eso significa que hay una fuerte deuda en cuanto a educación sexual".



"Independientemente del desenlace de la ley hay cosas que van a ser ganadas, una es la prevención del aborto a través de la educación sexual, la consejería, todas las herramientas para prevenir el aborto".



Referido a los dichos de Carrió de que el aborto se va a convertir en método anticonceptivo:



"No sé qué dijo la Diputada, no es un método anticonceptivo, es un fracaso, una tragedia, algo no deseado, nadie quiere interrumpir un embarazo porque sí, no es un decisión trivial, no creo que sea así. Los países que tienen el aborto legalizado han visto reducido su número en los siguientes años. Los países que han visto reducido el número de abortos es porque tienen políticas públicas mucho más activas para la prevención".



Acerca de los alumnos de secundario que toman escuelas en apoyo al proyecto:



"No estoy de acuerdo, es una sobreactuación, no tiene ningún sentido, es poco serio".



Sobre que en América y África hay más muertes por aborto:



"Los marcos normativos muy restrictivos, los países del norte geográfico y económico tienen despenalizado el aborto, los países en desarrollo tiene el aborto muy penalizado, en el caso de América Latina está prohibido en muchos países, los países con marco restrictivo no tienen menos abortos, tienen abortos menos seguros".

Escucha el audio de la nota: