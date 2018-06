"La turbulencia económica va a bajar, pero quedan dos o tres meses difíciles"

REPASAMOS LAS FRASES MAS IMPORTANTES







"El acuerdo con el FMI es el más grande, muestra el respaldo de la comunidad internacional a la Argentina, esto da tranquilidad, no dependemos de los Mercados internacionales, se cumple con el mercado local. Esto nos da tranquilidad."



-"Argentina como Mercado emergente es volver después de 10 años a un punto donde Argentina se fue por las malas políticas, permitirá que las empresas argentinas emitan capital"



-"Son buenas noticias que muestran una labor de ir cambiando las cosas de a poco"



- "La situación de turbulencia de los dos últimos meses va a bajar."



-"Es cómodo que el tipo de cambio sea flotante, desafortunadamente cuando se mueve el dólar se pasa a la inflaci&oa cute;n. Este equilibrio lo tendrá que mantener el Banco Central"



-"El tipo de cambio flotante sirve para que el país no quede desfasado respecto a otros países"



-"Para mí no hay que mirar el tipo de cambio a fin de año, es mejor mirar el relevamiento de los economistas, el Banco Central lo plantea en un número similar al que tiene ahora el dólar"



-"El año pasado la Argentina creció, se crearon empleos, creció la inversión y cuando miramos las cifras del primer trimestre veíamos un crecimiento. Están pasando cosas buenas en economía."



-"La sequía nos quitó crecimiento, luego la suba del petroleo, el dólar. Ahora lo importante es atravesar los episodios sin romper todo, seguimos con la ley de responsabilidad fiscal, la baja de impuestos."



- Inflación: &qu ot;Es una tarea del Banco Central, la previsión que tenemos de acuerdo a la carta de intención de Fondo es que estará en un 27 por ciento. El Banco Central tiene las herramientas para tratar este tema."



-"El déficit el año pasado lo bajamos y este año trataremos de bajarla más. Una buena muestra es mirar lo que hicimos, ser austeros"



-"Yo creo que vamos a pasar tres meses difíciles como consecuencia de lo que ocurrió con el tipo de cambio, pero tenemos un esquema pensado para proteger a los ciudadanos. Peor sería que se pierda el empleo, pensamos en defender el salario real, el empleo. Argentina está integrada al mundo, con sus beneficios y sus costos. Estamos por el camino correcto."



-"Nosotros venimos de 12 años de inflación de 30 por ciento, con tarifas congeladas."





AUDIO DE LA NOTA





Nicolas Dujovne - Ministro de Economía 21-06.mp3