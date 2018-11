La UIA le puso un freno al bono y advirtió que más de la mitad de los empresarios no puede pagarlo

Daniel Funes de Rioja, vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) advirtió este miércoles que el bono de $5000 pesos que el Gobierno acordó con la CGT para pagarles a empleados públicos y privados no podrá ser afrontado por más de la mitad de los empresarios. "De cada diez, más de seis no pueden", afirmó.

Por qué el freno. Según explicó en una entrevista con #Novaresio910 en Radio La Red AM 910, "cualquier intento que uno puede hacer tiene también como limitante cómo se financia esto, cuando la mayor parte del empleo en Argentina es empleo pyme y el acceso al crédito hoy está limitado, básicamente por la tasa de interés".

Qué piensa de la iniciativa. Si bien el Funes de Rioja reconoció que "es bueno sentarse y hablar" y que la inflación "deteriora el poder adquisitivo y erosiona la capacidad de consumo", insistió con que "estas tasas de interés estaban hechas para que la gente no se fugue al dólar. Acá vamos a tratar de pagar a los trabajadores una suma no para que no se vaya al dólar, sino para que viva. De todos modos, hoy, de cada diez, más de seis empresarios no pueden pagar el bono".

