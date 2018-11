"La Unicaba es un proyecto para transformar la formación docente"

En medio de la polémica por la creación de la UniCABA, Soledad Acuña - Ministra de Educación porteña habló con Luis Novaresio.







"La Unicaba es un proyecto que presentamos el año pasado con el Jefe de Gobierno para transformar la formación docente, enseñar a enseñar de otra manera, porque estamos pensamos en chicos que van a trabajar en empleos que no existen, en una sociedad que se transforma con la tecnología. Lo que proponemos es crear una universidad para aprender a enseñar de cara a futuro."



-"Hoy la formación docente es terciaria, entonces decidimos unir todo en una universidad"



-"Las transformaciones generan miedo, todos los especialistas sostienen que la tarea docente siempre está presente, pero se deben preparar diferente, no sirve un maestro con una sola disciplina, debe poder integrar el conocimiento."



- "No se pierden los puestos de trabajo en los profesorados"



-"El traslado del Instituto Romero Brest tiene que ver con un tema urbano, y de organización, lo que proponemos es llevarlo a otro lugar. Es una mejora"



-"Hay 29 profesorados públicos en la Ciudad que seguirán estando igual que la Universidad, que también será publica. Hay otros privados."





