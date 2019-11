La verdad sobre Bolivia

Bolivia es un país chiquito de Sudamerica. Tiene solamente 10 millones de habitantes, menos de un cuarto de Argentina y junto a Paraguay son los únicos dos países de todo América que no tienen salida al mar. Se llama Bolivia por su fundador, Simón Bolivar. Un diputado de Potosí en 1825: "Si de Rómulo nació Roma; de Bolívar nacerá Bolivia.





Lo que está pasando en Bolivia es el típico caso donde nadie te dice la verdad completa. Estuve mirando y escuchando de los dos lados y nadie te dice la posta.





De un lado de la grieta te dicen: 'Evo Morales hizo fraude', 'el pueblo reaccionó', 'se terminó una tiranía de 14 años'. Pero no te dicen que las fuerzas armadas y la policía de ninguna pueden pedirle la renuncia a un presidente constitucional te guste o no porque eso es un Golpe de Estado militar. Los militares y las fuerzas de seguridad no pueden ni recomendar ni exhortar ni mucho menos exigir que un presidente renuncie.





Del otro lado de la grieta dicen: 'Evo Morales es una patriota', 'Evo Morales es una víctima', 'Evo Morales está siendo derrocado por la Bolivia blanca, rubia y rica'. Pero lo que no te cuenta es que Evo Morales hizo fraude en las últimas elecciones y además no debía haberse presentado porque había vencido todas las oportunidades que le brindaba la Constitución que él mismo reformó.





Por lo tanto, la grieta ideológica también produce una grieta informativa. Cada uno te cuenta lo que te quiere contar y cada uno escucha lo que quiere escuchar. Pero nadie te cuenta las dos cosas que tenes que saber para que vos como oyente independiente te tomes tu propia postura sin operaciones. Si vos elegís informarte con nosotros, te mereces un análisis profundo, buena leche y sin operaciones de ningún lado de la grieta.





Nadie puede negar que Evo Morales es un líder que hizo historia en Bolivia:





1- En 2006 por primera vez Bolivia tuvo un presidente indígena. como el 60% de su población.

2- Nacionalizó los hidrocarburos.

3- El PBI creció 5% anual durante 13 años sin descanso.

4- Redujo la pobreza del 60% al 35%.

5- Mejoró la distribución del ingreso.

6- Achicó enormemente el analfabetismo.

7- Reconoció la existencia de 36 pueblos originarios.





Fue un gobierno de izquierda que se puso por primera vez del lado de los más pobres en Bolivia. Pero lo que no te cuentan en los medios kirchnerista que al mismo tiempo Morales fue consolidando sesgo solitario. Esa cosa tan rara que les agarra a los líderes cuando en algún momento sienten que son imprescindibles y se convierten en dictadores.





¿Qué hizo Morales? En 2009 ganó su reelección con el 64% de los votos. En 2014 no podía presentarse porque ya se había gastado su única reelección posible, pero hizo su primera trampa: dijo que tenía permitida una reelección porque ahora el presidente de un nuevo país llamado 'Estado plurinacional de Bolivia' ya que había reformado la Constitución. Entonces se presentó y ganó cómodo con el 63% de los votos (fue su segunda reelección y entró a su tercer mandato consecutivo).





Llegamos a 2019 y está vez sí se le habían acabado los atajos. Se tenía que ir a la casa después de presidir Bolivia por 14 años interrumpidos. Pero no... convocó a un referéndum nacional para modificar el artículo 168 de la Constitución y habilitar una nueva re reelección. El 21 de Febrero perdió porque el 51,3% de los bolivianos votó 'no'.





¿Eso le permite a los militares hacer un Golpe de Estado y secuestrar políticos y exigirle la renuncia al presidente Morales? No, de ninguna manera. Lo que está haciendo el ejército Boliviano exigiendo la renuncia de Morales un golpe de Estado militar. De ninguna manera tenemos que permitir en Latinoamérica que la corporación militar ponga y saque presidentes. ¿Qué había hecho Morales? Convocar a nuevas elecciones.





¿Quién se iba a presentar por el 'MAS' (Movimiento al Socialismo)? Evo Morales (está mal, nunca debió haberse presentado). ¿Cómo se tiene que resolver esto? únicamente por la vía popular. Ni la policía, ni en el ejército, ni la marina tienen algo que hacer acá. Las FF.AA no pueden actuar como árbitros de la democracia. Eso lo aprendimos en la Argentina después de que hasta habido 30.000 desaparecidos.





Es inevitable preguntarse qué le pasa por la cabeza a un líder político éxitos cuando se transforma en un líder mesiánico. ¿Cómo después de 14 años de ser un buen presidente que redistribuyó la riqueza bolivianano te podes ir a tu casa? ¿Cómo no generas un sucesor? ¿En qué momento dejas de ser un buen presidente y te convertís en emperador en César, en dictador?¨





Insisto y cierro: no te pueden sacar de la presidencia con los fusiles y con las botas. De la única manera que te podes ir del palacio del gobierno es porque las urnas te sacaron de ella.