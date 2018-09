Repasá las frases más importantes de la nota:





"La vida hay que tomarla con felicidad porque ser feliz es un trabajo. Uno tiene que estar dispuesto a ser feliz. Una manera de serlo es tener control sobre los pensamientos"





"Es fundamental tener amor por uno mismo. La amistad es como el amor, pero mucho más amplio en el entendimiento: al amigo lo aceptás cómo es y lo elegís cómo es"





"La meditación trascendental me sirvió muchísimo para siempre estar en eje. Siempre lo recomiendo porque me fue muy útil. Me ayudó para pasar momentos amargos y poder celebrar la vida"





"Soy Reikista de segundo nivel. Una vez, una chica se descompuso, le 'puse' las manos e inmediatamente comenzó a despertar"





"Empecé cantando y me hubiese gustado seguir en ese camino, pero dejé que la vida fuera decidiendo. Me gusta mucho cantar. Cuando tenía 17 años gané un premio en Perú"





"Hacer Playboy fue todo un desafío, fue romper un poco con mis prejuicios sobre mí. Tenía que sacar la crítica de mi para no encontrarla afuera. Me dijeron 'no vi a una mujer desnuda, vi a una mujer en libertad"





"Me hubiese gustado tener una familia más grande, haber tenido hijos... No me arrepiento porque traté de tener hijos y no se dio. Quizás no me correspondía..."





"Un argentino puesto en un lugar donde las reglas son claras y se cumplen, es brillante. Acá las cosas no están tan claras"