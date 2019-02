¿"Cuál es el problema en la Argentina? ¿Es la grieta, como dicen muchos? ¿O en realidad es la violencia de la grieta"? Se preguntó el conductor en la introducción de su editorial.





Siguiendo con la misma línea con respecto a la grieta, agregó que el kirchnerismo, como buen movimiento populista, apeló a la lógica de "amigo-enemigo":





1- "No le reconocieron la autoridad presidencial, no lo aceptaron como presidente, no hubo traspaso de bando"

2- "Pusieron en duda desde el día uno, que termine el mandato".

3- "Apelaron al insulto y la descalificación cada vez que pudieron".





Con respecto al insulto del músico Miguel Mateos: "Si convalidamos la violencia verbal o física en el espacio público, estamos habilitando que después la usen en contra nuestra".





"Alguien en algún momento tiene que parar con esta locura de agredir de insultar descalificar. Si no lo paratmos a tiempo, van a venir por nosotros y va a ser demasidado tarde", sentenció.





