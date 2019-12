La visita de Christian Gribaudo a días de las elecciones en Boca: "El que pierde debe acompañar"

Votación en Boca:





"Va a ser una elección muy competitiva. Nosotros somos muy creíbles. Planteo cambios estratégicos en el fútbol de Boca. Necesitamos un plantel ganador y con mística".





Refuerzos en 2020:





"Tenemos un acuerdo cerrado con Nicolás Gaitán. Paolo Guerrero nos gusta y juega en un puesto en el que necesitamos"





Críticas a la gestión de Ameal:





"Ameal me dijo que no me conocía, me quiso ningunear pero no me enganchó. Ameal ya tuvo su oportunidad y casi nos manda a la B. Hoy se esconde detrás de un ídolo".





Boca post elecciones:





"Al que llamamos tiene que venir, no tiene que esperar la próxima elección. El que pierde debe acompañar. Viene una nueva etapa en Boca y viene un cambio generacional, los que tuvieron su oportunidad tienen que dejarle a otros".