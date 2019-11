La visita del 'Puma' Goity: "Estamos en un país fracasado, es una vergüenza que los presidentes no se junten para la transición"

Román en la lista de Ameal:





"Es algo muy fuerte, la violencia se vuelve algo cotidiano, está basado en una novela sobre la maldita policía".



Presente del teatro:





"Se le echaba la culpa al teatro, la gente va al teatro, obviamente que ha bajado todo pero va yendo" "el argentino es muy teatrero. Las carteras de teatro, son todos excelentes profesionales".





"La gente consume menos, pero los buenos espectáculos resisten. El teatro es injusto, tenes miles de opciones".



Opinión sobre la política:



"La verdad que no me dan razones para estar esperanzado, tener pensamiento mágico, todo cantito vamos si podemos. El presente es espantoso, ni se ponen de acuerdo en el cambio de Gobierno. Llamalo Presidente al señor, arreglen el cambio!, terminenla , estamos en un país fracasado. Terminen de mariconear, la puta madre, es una verguenza que no se junten estos dos. No piensen en sus egos, juntense! Me duele, nadie piensa que es lo mejor para el país. Al menos están hablando, hay que agradecer que nuestra calle está en paz".



¿Sentís que se perdió la cultura del trabajo?"



"Cuesta porque también hay menos trabajo, para que haya cultura tiene que haber trabajo, que el laburante se pueda ir de vacaciones, que haya una recompensa . Si hay recompensa va a haber cultura del trabajo. No quiero demonizar a empresarios pero hay empresarios ricos con empresas pobres. Hay dueños que son espectaculares, sufren el sistema tributario".