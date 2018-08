Sobre el 21A:





"Es una convocatoria, yo me he sumado, no he convocado, lo que busca es expresar lo que muchos ciudadanos queremos, que el Senado trate en forma inmediata la ley de extinción de dominio que está en tratamiento hace más de un año y que autorice la medida pedida por el doctor Bonadio para allanar las propiedades de Cristina Fernández, que a esta altura de la causa autorice también su desafuero".



Acerca de si cree que los Alperovich, Closs o Rodríguez Saá que protegieron la semana pasada a la ex Presidenta van a cambiar de opinión:



"Me parece que la voluntad de la sociedad debe escucharse y la responsabilidad es de los Senadores, va a ser interesante ver qué Senadores quieren la impunidad y quiénes pelean por la Justicia".



Sobre que son los mismos Senadores que no tratan la extinción de dominio:



"Muchos debe pensar en sus propios patrimonios pero es necesaria esta ley, con lo que ahora se conoce con la causa de los cuadernos claramente entendemos que muchos del dinero que falta en escuelas, hospitales y obras está en los patrimonios personales de estos dirigentes empresarios y políticos que se lo robaron".



Referido a qué siente cuando Aníbal Fernández la cruza por redes sociales:



"Yo quiero que devuelva la plata, Aníbal Fernández tiene un embargo por 800 millones de pesos solo por el plan Qunitas, esa estafa que hicieron hasta con la salud de los chicos. Generaron un negociado infernal en donde gente que tenía inmobiliarias de golpe le vendió al estado desde juguetes hasta cunas que encima de todo eran de mala calidad. La causa está elevada a juicio oral y está imputados los funcionario que firmaron eso. Por eso la ley de extinción de dominio lo pone nervioso".



Sobre los aportates truchos en la campaña de Cambiemos en la Provincia:



"Eso es vidente, lo está investigando la Justicia. La propia Gobernadora separó a una funcionaria que tuvo a cargo del tema y mandó a hacer una auditoría que va a determinar qué pasó, por los primeros informes la campaña local, en la Provincia no hay ley de financiamiento y fué todo volcado a la campaña nacional, la colección de dinero en cenas o fué volcado de manera correcta había errores en la administraci&oacut e;n y eso se va a aclarar en la Justicia, yo soy la más interesada en que se aclare todo ésto como María Eugenia, Esteban, Gladys y Toti. Me parece bien que la sociedad ponga todas las lupas y determine responsabilidades".



