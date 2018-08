"Todavía no se trasladó el aumento mayorista del mes pasado, la inflación mayorista fué del 7,6% el mes pasado, no se trasladó en su totalidad, faltaron unos 3 o 4 puntos, lo absorbieron, el dólar afecta en forma directa y es insólito pensare que no se va a trasladar el aumento del dólar a los precios. Creemos que la inflación va a rondar 4,7% para agosto. En alimentos estamos recibiendo listados que van entre el 7% y el 11% de aumento.Hay entrega de mercadería pero hay restricción de productos en los grandes supermercados. En los mayoristas muchos retienen el producto. Las empresas retrasaron algunas entregas, retiran muchos descuentos, esos son aumentos encubiertos".





"El congelamiento de precios no ha funcionado históricamente pero debe haber referenciamiento de precios, Precios Cuidados no ha funcionados, lanzó 'El Mercado en tu barrio' que funciona bien en el interior, tiene que generar herramientas con precios de referencia. No control de precios pero sí monitoreo. Lamentablemente en Argentina hay una gran concentración de generadores de bienes, sobre todo de alimentos".



"Los productos que más se va a disparar son lo más ligados a los comoditys, los farinaceoss, los oleaginosos. Los farinaceos son básicos en la canasta de los sectores más vulnerables. Hoy se consume más pollo, cerdo y harinas que cares rojas que era e consumo histórico en nuestro país".





"Los supermercadistas chinos se han argentinizado. Muchos ya cierran los domingos. Tienen el criterio que tenían nuestro abuelos inmigrantes. Los que están hacen muchos años ya pasaron varias crisis y lo sienten, lo mismo pasa con el almacenero del barrio. Hay una concentración de medios de pago crediticios, la usura legal son 9 bancos privados que tienen a principal tarjeta, las dos empresas procesadoras de datos de tarjetas (Morando: Prisma) Si tenemos ese monopolio y no se regula solo se puede prestar por esos bancos y no hay competencia."