Las divertidas anécdotas de Hugo Lamadrid en Fantino 910

"Me retiré en el 2000 y en el 2001 puse una panadería. La gente no podía ni comprar el pan. Lo que hacía era perder en el pan, para mantener el precio, y ganaba con la repostería". "Pude pasar todo el 2001 y creo que en el 2005 ya alquilé el lugar".





"En un club me pagaron con rifas. En Douglas Haig me debían 70 mil dólares. Hicieron toda una historia de que habían asaltado el club. Me agarró una convocatoria de acreedores y me dijeron qu e no me iban a poder pagar. Había una pila de rifas, las miré, y me dijeron 'si querés llevate rifas'. Hasta ahí bien. Las vendí y la fecha de la rifa era el 14 de diciembre de 2001. No se sorteó nunca".





"El doble 5 aparece cuando los técnicos empiezan a tener miedo a perder. Con 8 tipos en 20 metros cuadrados es difícil que salga un buen partido. El fútbol de antes no sé si era mejor, pero sí más lindo".



"En las redes sociales te pasan por arriba. Twitter es una trinchera en la que te cagan a piñas todos los días".





Hugo Lamadrid en Fantino 910 con Cali.mp3