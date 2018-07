"Las economías regionales algunas mejoraron y otras no"

Acerca de la exposición rural:



"Estamos contentos, muy bien, mucha gente. Ayer llovió fuerte,. la gente se refugió en los pabellones".



Acerca de que el kirchnerismo destruyó la lechería:



"Como otras cosas. Poner restricción a las exportaciones, manipular, poner precios de corte, le pusieron a la industria precios límite, eso se tradujo en menos posibilidades, en la lecher a se faltó a la transparencia, algunos eslabones aprovecharon y le sacuden, no podemos explicar todavía por qué al productor le llegan $7,00 cuando el precio en la góndola está en otros valores".



Acerca del primer animal de La Rural:



"Mbappé, siempre la Argentina se caracteriza por la inventiva. Mbappé pegaba bien porque era un toro joven y con mucho futuro".



Sobre qué hay en La Rural:



"Hay una cantidad de actividades que tienen que ver con los niños, hay mucha familia, para muchos niños es el primer contacto con el campo. Tiene la granja, hay un tambo para que los chicos ordeñen. Hay muchos chicos que no tienen idea, es una tarea pendiente de los productores, abrir la puerta a la Ciudad es el slogan de La Rural. Hay mucha variedad de gastronomía, chacinados, quesos, carnes de todo tipo. También todo lo q ue tiene que ver con maquinarias y servicios para el campo como la industria automotriz".



Referido a la actualidad del sector:



"Claramente desde que cambió la administración, con el Gobierno de Macri empezamos a dialogar, entendernos, ver si juntos podemos trabajar, nosotros no habíamos visitado nunca el Ministerio, con el transporte también, nosotros tenemos mucho que ver con el transporte. Empezamos con el diálogo, el Presidente empezó a cumplir los 13 puntos que habíamos acordado con todos los candidatos en campaña".



"Cumplimos 10 años de la 125, hablaban de los piquetes de la abundancia pero ustedes vieron a la gente, el trabajo de esa gente, el peón rural con el que nosotros tenemos una gran sinergia. El campo cambió, hoy hay más integración, eso le da un dinamismo particular".





Acerca de las retenciones y los dichos de Macri:



"Las primeras medidas fué quitar retenciones a la lechería, a las economías locales, un país que necesita exportar no puede poner derechos onerosos a los que exportan. El Presidente realmente cree en este modelo de crecimiento y desarrollo, con el movimiento asociado al campo, sin retenciones, el fisco recauda más. Creo que van a seguir bajando. Necesitamos esta pacto de confianza."





Referido a los sectores y cómo están:



"La agricultura viene de una sequía seria que nos restó 8.000 millones a los productores, eso paraliza el interior, con este nivel de tasas y faltante de dinero hay pre ocupación. Vendimos en peso la cosecha y ahora enfrentamos una nueva siembra con costos en dólares. La lechería sigue mal, venimos de una falta de inversiones importante, el 90% de lo que se vende se vende en pesos, al mercado interno, y son productos perecederos; las economías regionales tienen expectativa de mejorar, algunas mejoraron y otras no".



Viale habla del informe de CAME acerca de la diferencia entre el precio que le pagan al productor y el precio final de los productos:



"Ahí tenemos que trabajar. No es solo el precio de la harina, por ejemplo en el caso del pan, tenemos el tema impuestos, tarifas, nosotros no somos formadores de precios".



Referido al precio al que debe estar el dólar:



"El dólar es uno de los componentes de la competitividad, hoy con este dólar las economías regionales pueden ofrecer el producto en el exterior, necesitamos trabajar con otros factores como el flete y los impuestos para favorecer la competitividad, no podemos decir cuál debe ser el valor del dólar".

