Acerca del costo de financiar con tarjeta:



"Las tasas está muy altas, están así para bajar el dólar, lo que conviene es esconder la tarjeta de crédito, no usarla. Cuando pagás en cuotas no tenés que ver el precio de la cuota sino el costo total de financiamiento, si encima o podé pagar el monto total de la tarjeta y la financias tenés otro 100% de costo en esa financiación".





Sobre la gente y las tarjetas:



"Hoy hay más pago con débito que en cuotas, el consumidor está en modo austero recargado, las empresas te engañan y te hacen envases cada ve más chicos y con más aire adentro como con las papas fritas. Con eso no se nota tanto el aumento del precio, por eso hay que mirar si empre el precio Kilo o el precio litro de los productos. Hasta las mermeladas vienen con menos producto. Otra trampa que hacen los supermercados es ponerte un precio en góndola y que luego tengan otro en caja, es la denuncia más habitual. Muchas veces es porque los precios cambian y los repositores no dan a basto a cambiarlos, si te das cuenta te lo devuelven, la cadena francesa dice que si te pasa te devuelve el doble".



"Los Precios Cuidados te los esconden, lo ponen abajo de todo y para verlos tenes que hacer cuerpo a tierra".



Referido a que Espert dice que la inflación va a llegar al 40%:



"Hoy para las consultoras privadas va a estar e 34% o 35%, es mucha inflación. No se va llegar al 40% porque las empresas no pueden trasladar todos los costos porque nadie les compra. Mucha empresas se financian en punto de venta y con mercadería porque las tasas están muy altas".



Sobre el precio del dólar:



"El dólar futuro para agosto del año que viene está en $41,00 y $34,00 para fin de año, es la devaluación".



Acerca de cuándo va a comenzar a crecer la economía:



"El año que viene, este año va a ser muy malo, el año que viene hay elecciones y cuando hay elecciones el Gobierno siempre tira plata a a calle para ser reelecto".

Reviví el audio:

Mariano Gorodisch - Economista.mp3