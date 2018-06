REPASA LAS FRASES MAS IMPORTANTES







"Mañana a las 20hs invitamos a todos a hacer un ruidazo, las expensas la gente no las puede pagar"-"Acá hay un tema de mala administración, faltan controles, el Gobierno resuelve poco en el tema de las denuncias, las tarifas son caras y también que haya una tarifa social."-"Las leyes para bajar las expensas quedaron en la mitad, algunas cosas salieron, otras no. El Gobierno debe realizar inspecciones porque si no, no se puede multar al administrador."-"Las expensas aumentaron un 35 por ciento o más. Hay gente que paga 8 m il pesos."-"Es cierto que Dante Sica es más de la producción, el tema es que no se puede."